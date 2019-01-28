Температуру выше нормы пообещали синоптики москвичам 28 января

В понедельник, 28 января, в Москве температура воздуха поднимется до -5…-3 градусов.

Как сообщает агентство «Метеоновости», погода в столичном регионе в понедельник резко улучшится. Снег станет небольшим, температура воздуха в Москве поднимется до -5…-3 градусов, по области — до -6…-1 градуса. Отмечается, что это на несколько градусов выше климатической нормы.

Ветер ожидается со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление вырастет до 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%.