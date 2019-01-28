Раненных в Керченском проливе моряков перевели в СИЗО

Троих украинских моряков, раненных при задержании в Керченском проливе, выписали из больницы СИЗО «Матросская тишина».

Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель группы адвокатов задержанных моряков Николай Полозов. Он уточнил, что из больницы выписаны моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

«Следователь мне сообщил, что в субботу трое раненных были выписаны из медсанчасти и переведены в СИЗО "Лефортово"», — сказал Полозов.

Моряки пока не виделись с адвокатами, поэтому информации об их состоянии нет. По словам Полозова, адвокаты намерены обратиться к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, чтобы «она оказала содействие в проходе к раненным независимых врачей, которые смогли бы оценить их состояние».

Напомним, моряки были задержаны 25 ноября прошлого года сотрудниками ФСБ за вход в территориальные воды РФ. Российские власти оценили инцидент как провокацию.