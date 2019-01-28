Евгений Шабаев оказался ветераном. Ветераном информационной войны.

Информагентство Reuters со ссылкой на «казачьего атамана» Евгения Шабаева заявило, что сотрудники российской «частной военной компании» якобы отправились в Венесуэлу поддержать действующую власть. ФАН провело собственное расследование и пришло к выводу, что заявления источника данного СМИ далеки от правды.

По данным ФАН, Евгений Шабаев неоднократно «преувеличивал» в своих рассказах о службе в горячих точках, покупал награды и распространял неточную информацию о событиях в Сирии в СМИ. Так что Reuters, перед тем как безоглядно верить словам такого «достоверного источника» о том, что «как минимум» 400 граждан РФ «уже прилетели» в Венесуэлу помогать режиму Мадуро, не мешало бы предварительно тщательно проверить сам этот источник.

Шабаев, например, любит повторять, что «никогда не косил» от службы и был призван в 136-ю мотострелковую бригаду в Буйнакске. Там он якобы получил ранение в живот и шею. А вот по данным ФАН, в 1996-2001 годы Евгений Шабаев работал педагогом в Белорецке. И в армию даже не призывался.

У еще у Шабаева есть медаль «За воссоединение Крыма». На просторах сети её можно заказать за 1200 рублей. Дешевле — только репутация владельца фальшивой медали.

Реальный участник боевых действий на Донбассе Александр Бородай так отзывается о «казачьем атамане»: «Это один из многочисленных московских “ветеранов донбасской войны”, который никогда в жизни никуда не выдвигался».

При этом Евгений Шабаев довольно часто контактирует с иностранными СМИ, такими как «Red Spigel» и «BBC News», озвучивая удобные для тех «антироссийские сенсации». Так было и в случае прилетевших в Венесуэлу наемников, которые так понравились Reuters. При этом посол РФ в Каракасе Владимир Заемский уже заявил, что никакие ЧВК в Венесуэлу не направлялись. А СМИ следует быть внимательнее с выбором источника и тщательнее проверять биографию своих собеседников.