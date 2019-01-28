Экс-жена Задорнова подала в суд на "Первый" из-за показа концертов юмориста

Бывшая жена старика Михаила Задорнова Велта подала иск к Первому каналу на 4,5 млн рублей.

Данные об иске содержатся в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы, внимание на них обратил портал «МБХ медиа». Согласно исковому заявлению, Задорнова утверждает, что «Первый» нарушил права собственности на выступление юмориста под названием «Умом Россию не понять». Телеканал транслировал выступление дважды: 21 июля и 10 ноября 2018 года.

За каждую трансляцию Задорнова требует по 1,5 млн рублей, при этом общая сумма иска составляет 4,5 млн рублей.

Издание отмечает, что выступление было выложено на YouTube-канал Задорнова еще в 2014 году, а на записи стоит значок Первого канала.