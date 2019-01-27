Власти Германии выделили €12 млн для помощи жертвам блокады Ленинграда

МИД Германии сообщил о выделении крупной суммы на модернизацию госпиталя и создание центра встреч для ветеранов войны.

Согласно информации, размещенной на сайте немецкого внешнеполитического ведомства, власти Германии решили выделить 12 млн евро на помощь жертвам блокады Ленинграда.

Отмечается, что данная сумма будет направлена на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и создание российско-немецкого центра встреч для жертв блокады.

«Мы уверены, что эти добровольные действия улучшат качество жизни выживших жертв блокады и послужат основой для наших двусторонних отношений в будущем для исторического примирения между народами обеих стран», — говорится в совместном заявлении Германии и России.

Напомним, 27 января в Петербурге отмечается 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда, жертвами которой, по разным данным, стали от 600 тысяч до 1,5 млн человек.

Президент России Владимир Путин в воскресенье посетил Санкт-Петербург, где возложил цветы к мемориалу павшим в период блокады, а также почтил память своего погибшего в блокадном Ленинграде брата.