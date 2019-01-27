Снегопад, метель и -7 градусов пообещали москвичам 27 января

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в воскресенье, 27 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием атмосферного фронта, что обусловит облачную погоду и снегопад, хотя его интенсивность и уменьшится по сравнению со вчерашним днем.

Температура воздуха достигнет своих максимальных значений уже ближе к вечеру и в Москве составит -7..-5, по области — до -9 градусов.

Атмосферное давление упадет ниже климатической нормы, а ветер подует с юго-востока с порывами до 12 м/с.

По словам синоптиков, в группе риска при таких метеоусловиях оказываются люди, страдающие вегето-сосудистой дистонией и гипотонией, а также различными психо-эмоциональными нарушениями.