Глава РПЦ лишь из СМИ узнал о вручении ему звания почетного профессора РАН

РАН не уведомила патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко о присвоении им званий почетных профессоров РАН.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Российской академии наук назвали ошибкой сообщение о том, что патриарх Кирилл и спикер Совфеда Валентина Матвиенко получили звания почетных профессоров.

Как передает РБК, руководитель пресс-службы предстоятеля РПЦ Александр Волков сообщил, что патриарх Кирилл не получал от РАН никаких уведомлений о присуждении ему данного звания. По его словам, глава РПЦ узнал данную информацию лишь после ее распространения в СМИ.

При этом отмечается, что ранее о том же сообщала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенатор отметила, что не заслуживает такой награды, поскольку «в науке не работала», и назвала неуместными все разговоры на данную тему.

«Не исключаю, что патриарха и Валентину Матвиенко действительно не успели предупредить, потому что я сам узнал, что им собираются дать эти звания, из СМИ», — приводит РБК слова вице-президента РАН Юрия Балеги, который добавил, что академия будет выяснять причины такой ошибки.