Глава департамента Москвы по борьбе с коррупцией умер от болезни сердца

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы скончался в ночь на воскресенье.

Как передает «Интерфакс», Владимир Черников, возглавлявший московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции с 2016 года, скончался в ночь на воскресенье, 27 января.

Предварительной причиной смерти Черникова называют острую сердечно-сосудистую недостаточность. При этом агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Напомним, Черников пришел на работу в московскую мэрию в декабре 2010 года, когда возглавил департамент СМИ и рекламы. В марте 2015 года был назначен главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы. А с 4 октября 2016 года Черников работал руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.