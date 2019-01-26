"Вспоминается теракт над Синаем": эксперт об угонщике самолета в ХМАО

Эксперт оценил действия экипажа, который принял решение посадить самолет с псевдотеррористом на борту в ХМАО.

Как писал Sobesednik.ru, 22 января 41-летний Павел Шаповалов, летевший из Сургута в Москву, объявил во время рейса, что собирается угнать самолет и направить его в Афганистан. После посадки в Ханты-Мансийске мужчину задержали. Шаповалов арестовали на два месяца и назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу. Обвиняемый не признал вину и не смог объяснить причину своего поступка в самолете. На суде он заявил, что причастен к терактам 11 сентября в США.

– Команда не может не отреагировать на такого авиадебошира: у нее нет возможности проверить, блефует он или нет, – сказал Sobesednik.ru Виктор Саженин, заслуженный пилот России, создатель отдела подготовки летного состава «Аэрофлота». – Как бы ни досматривали службы безопасности аэропорта, никто не может дать 100% гарантии надежности. Давайте вспомним случай над Сенайским заливом с компанией «Когалымавиа». [В результате теракта 2015 года погибли 224 человека – прим. Sobesednik.ru] Там все было предварительно проверено, но тем не менее через внедренных третьих лиц была передана взрывчатка.

Сейчас командир действовал абсолютно законно. Четко по руководству по производству полетов авиакомпании, где расписан каждый шаг при возникновении нештатной ситуации. Все живы, никто не пострадал, кроме морального вреда за задержку рейса. Гораздо хуже, если бы слова дебошира подтвердились, – считает эксперт.

Тем не менее, по словам Виктора Саженина, стоит помнить, что ни один террорист не сможет ворваться в кабину пилота. «Она надежно защищена, – отметил он. – Даже другой опытный пилот не сможет туда проникнуть из салона самолета».