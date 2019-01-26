Снегопад, метель и -10 градусов пообещали москвичам 26 января

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать жителям Москвы и области в субботу, 26 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием активного атмосферного фронта, что обусловит начало сильного снегопада и метель.

Температура воздуха в Москве 26 января останется ниже климатической нормы и составит -10..-8, по области — до минус 13 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10, а местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление начнет падать и составит 749 мм ртутного столба.

По словам специалистов, изменения погодных условий могут спровоцировать сосудистые спазмы, приступы стенокардии, рост артериального давления, а также появления сильных головных болей и аллергическую реакцию на мороз у метеочувствительных людей.