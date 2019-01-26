Синоптики предупредили о выпадении рекордных 8 мм осадков 26 января

Гидрометцентр спрогнозировал рекордный за последние 68 лет снегопад в Москве в субботу, 26 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 26 января в столице и области ожидается снегопад, метель и ветер с порывами до 15 м/с.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Гидрометцентра России, в субботу днем в Москве выпадет как минимум 8 мм осадков.

По информации синоптиков, такое количество снега станет рекордным за последние 68 лет.

Отмечается, что в Москве и Подмосковье из-за метели и усиления ветра действует «желтый» уровень погодной опасности.

Сотрудники столичного метрополитена призвали жителей и гостей Москвы пересесть на подземный транспорт из-за непогоды.