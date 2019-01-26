Прокуратура начала проверку по факту отмены рейсов в Москве из-за погоды

Прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при отмене и задержке рейсов в столичных аэропортах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в субботу, 26 января, в трех московских аэропортах были отменены и задержаны более 20 рейсов.

Как передает «Интерфакс», Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) решила взять на контроль ситуацию с отменой вылетов в столице.

По словам представителя ММТП Екатерины Коротковой, в настоящее время ведомство проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений прокуратура примет соответствующие меры.