Более 20 рейсов задержали и отменили в трех столичных аэропортах

Причины отмены 13 вылетов из московского аэропорта Домодедово остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задерживают девять рейсов: три вылета из аэропорта Внуково, два — из Домодедово и еще четыре — из Шереметьево.

Кроме того, 13 вылетов из аэропорта Домодедово были полностью отменены.

Причины задержки и отмены вылетов не называются. Однако ранее Sobesednik.ru писал, что 26 января на столицу обрушатся снегопад, метель и ветер с порывами до 15 м/с.