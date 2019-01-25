Ученые поставили стрелки часов Судного дня на без двух минут полночь

Стрелки символических часов Судного дня, показывающих время до ядерной катастрофы, оставили на прежней отметке.

Как сообщает журнал Bulletin of Atomic Scientists, ученые, среди которых 15 лауреатов Нобелевской премии, приняли решение оставить стрелки символических часов Судного дня в 2019 году на прежней отметке — без двух минут полночь.

Отмечается, что приближению «ядерной полуночи» во многом способствуют информационные войны для подрыва демократии. Также в мире ухудшается ситуация с двумя главными угрозами — ядерным оружием и изменением климата.

В журнале также подчеркнули, что сохранившуюся позицию стрелок следует «воспринимать не как знак стабильности, а как решительное предупреждение».