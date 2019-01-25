Сразу четыре амурских тигренка впервые попали на видео в нацпарке Приморья

Ученые приморского ФГБУ «Земля леопарда» впервые получили видеозапись с целым семейством амурских тигров.

На кадрах, снятых фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, можно разглядеть сразу четырех амурских тигрят, беззаботно играющих друг с другом под присмотром их матери.

«Возраст котят составляет примерно три-четыре месяца. Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка», — приводит ТАСС слова старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Дины Матюхиной.

Отмечается, что уникальность данной видеозаписи заключается в том, что фотоловушка впервые смогла записать почти целый день из жизни сразу четырех краснокнижных кошек в таком юном возрасте.