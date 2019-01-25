СМИ: в Магнитогорске пытают мигранта, подозреваемого во взрыве дома

В Магнитогорске задержали 29-летнего гражданина Киргизии по подозрению в причастности ко взрыву в доме 31 декабря.

Как передает киргизская служба «Радио Свобода», 29-летнего Хуснидина Зайнабидинова задержали в Магнитогорске еще 16 января. По словам жены задержанного, полицейские требовали, чтобы мужчина дал показания против людей на фотографиях, которые показывали ему сотрудники правоохранительных органов.

Сам подозреваемый сообщил, что, пытаясь выбить из него признание в причастности ко взырву дома, его в течение шести часов пытали с использованием электрического тока. При этом в полиции Магнитогорска факт избиений и пыток отрицают.

«Факт пыток мы отрицаем. За остальными комментариями просьба обращаться в прокуратуру», — приводит «Новая газета» слова официального представителя ведомства Марии Морщакиной.

Как рассказал изданию правозащитник Бахром Хамроев, сейчас Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО-2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции мужчины в Киргизию, где его обвиняют в участии в мэжэтнических столкновениях на юге страны в 2010 году.

Напомним, взрыв в одном из жилых домов Магнитогорска, жертвами которого стали 39 человек, произошел 31 декабря 2019 года. Позднее ответственность за трагедию взяло на себя «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Однако в СК призвали не верить террористам и подчеркнули, что, согласно официальной версии следователей, причиной частичного обрушения дома стал взрыв газа.