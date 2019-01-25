Полиция начала поиски похитителя иконы XVI века из Исторического музея

Полиция возбудила уголовное дело после кражи иконы Богоматери Шуйской-Смоленской из Государственного исторического музея.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сотрудники фондохранилища Государственного исторического музея в Москве обнаружили исчезновение старинной иконы.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 25 января, полиция возбудила по факту данного преступления уголовное дело.

Отмечается, что речь идет об иконе Богоматери Шуйской-Смоленской, которая датируется второй половиной XVI века, а ее стоимость составляет около 4 млн рублей.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание вора.