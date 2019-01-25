В центре внимания
Фото: Shutterstock
Газовые атаки: где может рвануть в следующий раз?
"Закон об оскорблении власти" как случай правовой неопределенности
Валерий Соловей: Золотов не прав. Но отставки не будет

Новости дня

25 января, пятница

[17:45]Полиция изъяла три пейзажа Гитлера перед аукционом в Берлине
[17:30]Восемь человек спасли из загоревшегося дома в Выхино-Жулебино
[16:31]Реальные доходы населения снизились на 0,3% за 2018 год
[16:31]СМИ: в Магнитогорске пытают мигранта, подозреваемого во взрыве дома
[16:14]Прокурорам шести субъектов РФ поручили проверить отмены рэп-концертов
[15:55]Кинологи обследуют помещение "Ельцин-центра" в Москве после звонка о бомбе
[15:44]Масляева заявила, что Серебренников хотел "заработать" на "Седьмой студии"
[15:40]"Желтый" уровень погодной опасности в Москве объявлен из-за ветра
[15:29]В правительстве выступили против платной регистрации телефонов
[15:15]В Саратове завели дело на школьника, выстрелившего в друга из пневматики
[15:09]ОНФ предлагает повысить качество образования за счет профстажировок
[15:05]Антон Макарский выставил будущим ухажерам дочери список условий
[14:44]Хоккеист Борис Майоров надеется на продолжение пути "Северстали" в КХЛ
[14:39]Песков назвал востребованной инициативой профсоюз Навального
[14:03]Юрий Дудь приобрел 0,5% акций Sports.ru
[13:51]Накопившийся на кухне ресторана жир вспыхнул в башне в "Москве-Сити"
[13:39]15-летнего школьника госпитализировали с ожогами 98% тела
[13:32]Под Москвой устанавливают личность женщины, погибшей под колесами поезда
[12:59]Девятиклассник открыл стрельбу из ружья у школы в Красноярском крае
[12:52]В МВД заявили, что более 5 тысяч посетивших ЧМ иностранцев не уехали из РФ
[12:43]Участников олимпиады "Я – профессионал" поздравил министр науки РФ
[12:19]Сразу четыре амурских тигренка впервые попали на видео в нацпарке Приморья
[11:42]Полиция начала поиски похитителя иконы XVI века из Исторического музея
[11:35]У 5% россиян в 2018 году зарплата увеличилась на более чем на 10%
[11:20]Ученые поставили стрелки часов Судного дня на без двух минут полночь
[11:12]Дочь Пугачевой и Галкина прошлась по подиуму в свадебном платье
[11:08]ФСБ изъяла из московской нарколаборатории 21 кг синтетических наркотиков
[11:03]К 2020 году в России могут ввести платную регистрацию всех гаджетов
[10:30]Курица подорожала в России на 20% за год из-за птичьего гриппа
[10:25]ФСБ проверяет данные о минировании соцобъектов в ряде регионов России
[10:17]Эдита Пьеха показала, какой была до эстрадной карьеры
[10:00]Низкое давление и 12-градусный мороз пообещали москвичам 25 января

24 января, четверг

[17:50]Greenpeace сообщил о губительных условиях содержания косаток в Приморье
[16:52]Навальный создал профсоюз для борьбы за честные зарплаты бюджетников
[16:23]Экс-замминистра Кравченко задержан в Москве по подозрению в мошенничестве
[15:53]Путин одобрил идею главы ЦИК о единой базе судимостей
[15:47]Володин рассказал, когда пройдет второе чтение закона о наказании за фейкньюс
[15:22]Круг получателей выплат за ребенка сузили в Великом Новгороде
[15:19]Не менее 14 человек убиты и 200 арестованы в ходе протестов в Венесуэле
[14:33]Экс-главу правительства Шотландии арестовали по делу о домогательствах


Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
"Суши" из сала
Сало: как правильно выбрать и сколько можно съесть без вреда для здоровья
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Анна Макарова // фото: архив редакции
Фитнес-эксперт – о том, как предотвратить и быстро победить похмелье
Фото: Global Look Press
Расходы – под контроль: как научиться экономить в магазине
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Филипп Киркоров с Николаем Басковым в новогоднем эфире
Новогодние телешоу – 2019: взлеты и провалы
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других

ОНФ предлагает повысить качество образования за счет профстажировок

Общество

На круглом столе в Санкт-Петербурге эксперты Общероссийского народного фронта совместно с платформой «Россия — страна возможностей» обсудили потенциал студенческих стажировок в качестве социальных лифтов для молодежи.

Участниками заседания стали представители вузов, промышленных предприятий, профильных органов власти, а также региональных служб занятости и промышленных ассоциаций и студенты и молодые специалисты.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что зачастую практики и стажировки ещё проходят формально: «Многие талантливые студенты хотят во время практики не просто наблюдать и ксерить документы, а реально пробовать себя в будущей работе, выполнять реальные кейсы и задания».

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат Госдумы Сергей Вострецов, считает, что действующее законодательство России, регулирующее образовательную сферу, практически не затрагивает вопрос прохождения практики: «Из законодательства не ясны цели и задачи профессиональной практики, а также не определено ее место в образовательном процессе. Такое положение дел не способствует ответственности учебных заведений и предприятий в поиске места прохождения стажировки для студента. Эту ситуацию необходимо изменить, чтобы гарантировать студенту получение качественного образования». Отметим, ранее Вострецов предлагал восстановить систему распределения студентов на работу по окончании вуза.

Эксперты ОНФ доработают предложения по развитию программ профстажировок и внедрению студенческих работ в реальное производство, которые они готовят совместно с платформой «Россия — страна возможностей», и направят их в профильные министерства.

поделиться:
фото: Michael Weber / imagebroker.com / Global Look Press

Общество

Миллиард рублей списали на хакера-невидимку

Читать далее >

Общество

СМИ: в Магнитогорске пытают мигранта, подозреваемого во взрыве дома

Читать далее >

Общество

Прокурорам шести субъектов РФ поручили проверить отмены рэп-концертов

Читать далее >

Политика
Сенатор Алексей Александров: "Правосудие изначально рассчитано на оправдательный уклон, но в России пока всё иначе"
Песков назвал востребованной инициативой профсоюз Навального
Навальный создал профсоюз для борьбы за честные зарплаты бюджетников
Путин одобрил идею главы ЦИК о единой базе судимостей
Общество
Миллиард рублей списали на хакера-невидимку
СМИ: в Магнитогорске пытают мигранта, подозреваемого во взрыве дома
Прокурорам шести субъектов РФ поручили проверить отмены рэп-концертов
Масляева заявила, что Серебренников хотел "заработать" на "Седьмой студии"
Колумнисты
Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Вот бы все 450 обладателей мандатов вдруг перестали ходить на работу – тогда экономия наверняка вышла бы знатной! И ни одного ухудшающего жизнь россиян закона точно не было бы принято

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Науськивать власти закручивать гайки давно пора объявить запрещенным приемом. Так когда-то делали стукачи, жаждущие избавиться от надоевшего соседа. Теперь это – способ конкуренции?

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи


Культура и ТВ
Фонд кино даст деньги успешным. И лояльным?
Полиция изъяла три пейзажа Гитлера перед аукционом в Берлине
Планы на выходные: контркультурщики СССР, фермерские деликатесы и Тимоти Шаламе
Oxxxymiron высказался матом по поводу фильма о рэперах
Шоу-бизнес
Антон Макарский выставил будущим ухажерам дочери список условий
Дочь Пугачевой и Галкина прошлась по подиуму в свадебном платье
Эдита Пьеха показала, какой была до эстрадной карьеры
Ярослав Малый: Моя музыка – разговор с собой и с теми, кого я люблю

Здоровье
Излечившиеся от рака простаты на ранних стадиях могут прожить дольше среднего
Оптимизм защищает женщин после климакса от диабета второго типа
Иммунотерапия оказалась более эффективна против опухолей с мутациями
Дефицит цинка приводит к скачкам артериального давления
Туризм
Гоа на закате
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов
Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Италии за день до 42-летия
Авто
Агрегаторы всея такси. Можно ли работать без "Яндекса" или Gett?
"Яндекс" запустил в продажу бортовой компьютер с "Алисой" для авто
Водителям запретят получать госномер другого региона
ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Госдума пополнит список освобожденных от взносов на капремонт
"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Фото: Global Look Press
"Бумажки не так важны, как доверие". Бывший боец ЧВК – о войне в Сирии
Фото: Global Look Press
Шик и нищета российского футбола. В чьи карманы идут государственные миллиарды
Владимир Мединский // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Мединский больше не обманутый дольщик
Фото: архив редакции
"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу
Владимир Высоцкий // фото: Валерий Плотников
Никита Высоцкий:
Отец не выдержал бешеной скорости, с которой жил
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
М. Найт Шьямалан // фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
М. Найт Шьямалан:
Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Ярослав Малый
Ярослав Малый:
Моя музыка – разговор с собой и с теми, кого я люблю


Слева: Эдуард Успенский // фото: Global Look Press; справа: Валентин Постников // стоп-кадр / Youtube / радио "Маяк"
Брат Эдуарда Успенского сдал тест ДНК для проверки Валентина Постникова
Отель Villa Sofia
София Ротару закрыла свой отель в Крыму от посетителей
Распутина и Киркоров // фото: Global Look Press
Маша Распутина назвала Филиппа Киркорова "пузырем"
Ольга Зарубина // фото: Global Look Press
Ольгу Зарубину обокрали экстрасенсы
Вадим Казаченко с Ириной // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Вадим Казаченко: Общаться с ребенком Ольги я не буду!

стоп-кадр / Youtube / канал "Земля Леопарда"
Сразу четыре амурских тигренка впервые попали на видео в нацпарке Приморья
Кадр из фильма "Кловерфилд, 10"
Куда все подевались, или Кинофантазия на тему обезлюдения регионов
Дмитрий Ровенский со своим трактором // фото: личный архив
Под Воронежем бизнесмен чистит дороги в своем селе на личном тракторе
Рэпер Тимати // Фото: Global Look Press
На чужих ошибках. Кого и чему учат в российских рэп-школах
// фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Скромное обаяние депутатской пенсии