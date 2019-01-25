ОНФ предлагает повысить качество образования за счет профстажировок

На круглом столе в Санкт-Петербурге эксперты Общероссийского народного фронта совместно с платформой «Россия — страна возможностей» обсудили потенциал студенческих стажировок в качестве социальных лифтов для молодежи.

Участниками заседания стали представители вузов, промышленных предприятий, профильных органов власти, а также региональных служб занятости и промышленных ассоциаций и студенты и молодые специалисты.

Координатор проекта ОНФ «Профстажировки», член Общественной палаты РФ Илья Семин отметил, что зачастую практики и стажировки ещё проходят формально: «Многие талантливые студенты хотят во время практики не просто наблюдать и ксерить документы, а реально пробовать себя в будущей работе, выполнять реальные кейсы и задания».

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, депутат Госдумы Сергей Вострецов, считает, что действующее законодательство России, регулирующее образовательную сферу, практически не затрагивает вопрос прохождения практики: «Из законодательства не ясны цели и задачи профессиональной практики, а также не определено ее место в образовательном процессе. Такое положение дел не способствует ответственности учебных заведений и предприятий в поиске места прохождения стажировки для студента. Эту ситуацию необходимо изменить, чтобы гарантировать студенту получение качественного образования». Отметим, ранее Вострецов предлагал восстановить систему распределения студентов на работу по окончании вуза.

Эксперты ОНФ доработают предложения по развитию программ профстажировок и внедрению студенческих работ в реальное производство, которые они готовят совместно с платформой «Россия — страна возможностей», и направят их в профильные министерства.