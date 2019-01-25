Низкое давление и 12-градусный мороз пообещали москвичам 25 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и региона в пятницу, 25 января.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться во власти антициклона, что обусловит морозную погоду с переменной облачностью.

Температура воздуха в Москве 25 января опустится до минус 12, по области — минус 14 градусов. Относительная влажность воздуха достигнет 80%, что усилит ощущение мороза.

Атмосферное давление окажется выше нормы на десять единиц и составит 758 мм ртутного столба.

По словам специалистов, такие погодные условия могут негативно сказаться на здоровье гипертоников и гипотоников.