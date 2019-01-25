Масляева заявила, что Серебренников хотел "заработать" на "Седьмой студии"

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала о мошеннических схемах в рамках проекта «Платформа».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что бизнесмен Валерий Синельников из Санкт-Петербурга, проходящий одним из ключевых свидетелей по так называемому делу «Седьмой студии», рассказал об обналичивании для организации 25 млн рублей по фиктивным контрактам.

Как передает «Интерфакс», в ходе допроса в Мещанском суде Москвы в пятницу, 25 января, существование мошеннических схем при работе над проектом «Платформа» подтвердила и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

По ее словам, в начале 2011 года у нее состоялся разговор с режиссером Кириллом Серебренниковым, будущим генпродюсером АНО Алексеем Малобродским и генеральным директором Юрием Итиным, в котором была озвучена идея о том, что с помощью «Седьмой студии» можно будет «хорошо заработать».

«Говорилось, что будут нужны наличные деньги в больших количествах и что планы, которые войдут в контракты, должны превышать финансирование. И было сказано, что на проекте, на контракте все могут заработать», — заявила экс-бухгалтер на допросе.

О том, кто именно являлся автором данного предложения, Масляева не рассказала, однако отметила, что это, «наверное, был Серебренников».

Кроме того, экс-главный бухгалтер уточнила, что на той же встрече летом 2011 года Алексеем Малобродским была предложена схема по обналичиванию денежных средств, выделенных «Седьмой студии».

«Он предложил создать фиктивные договора, которые будут заключаться со знакомыми контрагентами, при помощи которых обналичивались бы денежные средства», — приводит слова Масляевой агентство.