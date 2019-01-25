ФСБ проверяет данные о минировании соцобъектов в ряде регионов России

Утром в пятницу, 25 января, в ряде городов России прошли эвакуации из-за анонимных звонков о минировании.

Звонки от анонимов с информацией о заложенных в социальных и административных учреждения взрывных устройствах утром, 25 января, поступили в экстренные службы Благовещенска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Якутска.

Среди соцобъктов, которые пришлось эвакуировать из-за данных сообщений, оказались больницы, школы, детские сады, университеты, а также здания правительства и парламента.

В настоящее время на местах работают сотрудники полиции, ФСБ и МЧС.

Напомним, ранее на этой неделе эвакуации после анонимных сообщений о минировании проводились также в нескольких ТЦ, школах и администрации Владивостока.