Зарплату учителей предложили приравнять к двум прожиточным минимумам

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал о законопроекте, подразумевающем рост зарплат учителей.

«Парламентская газета» сообщает, что представители КПРФ передали в правительство законопроект, согласно которому базовая ставка учителей должна быть не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

«Без нормально обеспеченных педагогов нам не удастся поднять наше школьное образование», – сказал по поводу этой инициативы депутат Госдумы Олег Смолин. Он призвал парламентариев поддержать этот законопроект.

Смолин поблагодарил спикера ГД Вячеслава Володина за то, что тот решил провести большие парламентские слушания на тему образования. По мнению Смолина, на этих мероприятиях в первую очередь нужно обсудить основные принципы формирования содержания школьного образования.