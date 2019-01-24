В Думе предложили подарить студентам чай и билеты в кино 25 января

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил 25 января бесплатно пускать учащуюся молодежь в кино и музеи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов сказал агентству «Москва», что в Татьянин день студентам и школьникам можно раздавать чай на катках. «Не медовуху, а именно чай», – подчеркнул парламентарий. Им также можно разрешить бесплатно посетить не только некоторые музеи, но и утренние сеансы в кино, отметил Чернышов.

Напомним, День российского студенчества отмечается 25 января, когда почитают мученицу Татьяну Римскую, покровительницу студентов.