Росстат отметил сокращение численности населения РФ впервые за десять лет

Росстат констатировал, что в 2018 году численность населения России сократилась на 86,6 тысяч человек.

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на данные Росстата, 2018 год стал первым случаем сокращения населения за последние 10 лет. Ранее такое снижение было зафиксировано лишь в 2008 году, когда по его итогам насчитали 142 млн человек.

Согласно данным Росстата, на 1 января текущего года в стране проживают 146,7 млн человек, что на 86,6 тысяч человек меньше, чем было зафиксировано год назад. При этом на начало 2018 года численность населения России составляла 146,8 млн человек, что было выше предыдущего года на 76,1 тысяч человек.

Напомним, 15 января вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысяч человек. По ее словам, самая высокая убыль населения — 7 человек на 1 тысячу жителей — отмечается в Псковской, Тверской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях.