"Новый тренд раскулачивания": адвокат Александра Шестуна об иске Генпрокуратуры

На днях в Мособлсуд поступил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Которое, напомним, оценено данным ведомством ни много ни мало в 10 млрд рублей.

Генпрокуратура планирует обратить в доход государства 565 земельных участков, коттеджей и свыше двух десятков автомобилей и мотоциклов. Все это, по мнению Генпрокуратуры, собственность Александра Шестуна. То, что все это имущество оформлено на различные организации и людей, не имеющих к экс-главе Серпуховского района никакого отношения, Генпрокуратуру ни капли не смущает. Как и то, что, по некоторым оценкам, весь Серпуховской район не стоит 10 млрд.

— Самому Шестуну ничего не известно об этом имуществе, — прокомментировал происходящее адвокат экс-чиновника Андрей Гривцов. — Так что под видом борьбы с ним осуществляется нечто, похожее на раскулачивание третьих лиц. Более того, этот иск мы еще не видели: с ситуацией я знаком только по официальным сообщениям Генпрокуратуры. Там речь идет об имуществе неких физ- и юрлиц, к которым Шестун никакого отношения не имеет.

По мнению юриста, все это вопрос не борьбы с конкретным чиновником или с коррупцией, а вопрос того, как у нас будет устанавливаться право собственности:

— Видимо, придут какие-то люди, предъявят документы на собственность, а им скажут: нет, это все не ваше, а Шестуна, и мы у вас все отберем. Это, видимо, новый тренд раскулачивания. В 20-е годы прошлого века считали, что если у человека два верблюда, три коровы и наемный работник, значит он кулак, и с ним поступали соответствующим образом. А тут пошли еще дальше: совершенно посторонним людям будет заявлено, что их собственность не их, а Шестуна, а Шестун плохой, поэтому все подлежит конфискации — ноу-хау по изъятию частной собственности. Я еще слышал, когда у близких родственников фигуранта что-то изымают — это хотя бы логично, притом что незаконно. А тут — у каких-то юридических лиц, некоторые из них вообще иностранные. Это в моем понимании просто космос. И мне, честно говоря, становится страшно.

Как рассказал Андрей Гривцов, он и его доверитель по этому поводу пока ничего не предпринимали, поскольку их не ознакомили ни с одним документом.

— Получается, что мы обмениваемся только комментариями в СМИ, и это абсолютно не юриспруденция, — констатирует адвокат. — Там на самом деле очень жесткая и регламентированная процедура подачи такого иска. Должна была пройти проверка в отношении Шестуна, его должны были в письменном виде уведомить о происходящем и предложить дать пояснения. Все это должна была сделать Генпрокуратура — и ничего из этого не было соблюдено. Как это все оценивать? Зато проводят пресс-конференцию, на которой рассказывают о подаче иска.

Напомним, ранее в отношении Александра Шестуна в рамках «игорного дела» и дела о взятке проводилось порядка 200 следственных проверок, и ни одна из них не обнаружила не только сказочных богатств муниципального чиновника, но и вообще чего-либо подозрительного.