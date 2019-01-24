МВД выясняет обстоятельства пропажи старинной иконы из музея в Москве

Работники фондохранилища Государственного исторического музея в столице сообщили об исчезновении старинной иконы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», информация о пропаже экспоната из Государственного исторического музея, который находится на Красной площади, поступила в столичную полицию в среду, 23 января.

Отмечается, что исчезновение старинной иконы обнаружили работники фондохранилища. При этом время написания иконы и приблизительная ее стоимость не сообщаются.

В настоящее время МВД выясняет обстоятельства произошедшего. Полицейские опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.