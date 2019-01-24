Круг получателей выплат за ребенка сузили в Великом Новгороде

Спикер новгородской думы Елена Писарева объяснила, почему власти не должны поддерживать рожениц старше 30 лет.

23 января на заседании областной думы рассмотрели вопрос о предоставлении пособия в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка. Примечательно, что государственную помощь предлагается оказывать только гражданкам до 30 лет.

Заместитель председателя областной думы Ольга Борисова сказала, что такие ограничения связаны с возможностями бюджета. Спикер думы Елена Писарева, в свою очередь, отметила, что в национальном проекте «Демография», который внес президент Владимир Путин, обозначен возраст получательниц пособий – от 24 до 29 лет. «Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», – заявила Писарева.

Отметим, что с 2019 года в Новгородской области перестала действовать программа материнского капитала «Семья». По этой программе родители получали 200 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.

«В Новгородской области в 2019 году могут родить первого ребенка 2110 женщин, из них 33% старше 29 лет», – пишет издание «Новгород.ру».