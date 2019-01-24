ГД рассматрит законы о штрафах за критику власти после одобрения кабмином

Правительство поддержало законопроекты о фейковых новостях и ответственности за оскорбление чиновников в интернете.

Напомним, в период осенней сессии члены Совфеда внесли в ГД законопроекты, которые вводят штраф и административные аресты за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам России и органам власти. Однако против данных инициатив выступило министерство связи, призвав чиновников «спокойно выслушивать критику своей работы». Позднее законопроекты не одобрила также и Генпрокуратура, которая увидела в них угрозу свободе слова.

Однако, как передает «Интерфакс», в четверг, 24 января, стало известно, что правительство поддержало инициативы сенатора Андрея Клишаса о наказании за фейковые новости и оскорбление представителей власти в Сети.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, два недостающих отзыва поступили из правительства минувшей ночью.

Он отметил, что одобрение законопроекта кабмином было обязательным условием для его обсуждения в Госдуме. Теперь депутаты рассмотрят все четыре инициативы Клишаса в первом чтении уже 24 января.