Эксперты заметили рост аудитории интернета и неформальных медиа

Эксперты зафиксировали в России рост аудитории интернета с акцентом на потребление новых медиа.

Как пишет «Коммерсантъ», фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН при поддержке Комитета гражданских инициатив обнародовали результаты исследований в 2015–2018 годах.

По данным экспертов, 76% россиян регулярно смотрят телепередачи, 3% никогда не включают телевизор. Интернет стал основным источником информации для 48% опрошенных, пресса – для 19%. В течение 2018 года число тех, кто никогда не выходил в Сеть, снизилось с 26% до 14%.

«Отмечается стагнация телевидения, рост аудитории интернета с акцентом на потребление новых медиа, снижение потребления газет и журналов, причем как в бумажной, так и электронной форме, а также снижение интереса к прослушиванию радио вне дома», – пишет газета.

Аналитики обнаружили, что россияне стали больше доверять неформальным медиа. 12% граждан верят информации в YouTube, 4% – сообщениям в Telegram.

62% участников опроса заявили, что они умеют собирать информацию из разных источников для получения более полной картины происходящего. 42% уверены в своей способности отличить новость от мнения. 38% знакомы с явлением fake news.

«Довольно внушительная часть респондентов затруднилась ответить на вопрос о причинах предпочтения того или иного источника СМИ. Можно предположить, что выбор канала информации происходит неосознанно для почти одной пятой участников опроса», – говорится в исследовании.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 74% граждан, по данным «Левада-центра», не готовы активно участвовать в политике. 40% россиян не интересуются политикой и не хотят в ней разбираться.