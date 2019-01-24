Число освобожденных от армии из-за ожирения оказалось в 10 раз меньше

В Минобороны опровергли сведения о том, что 135 тысяч призывников освобождаются от армии из-за ожирения.

Sobesednik.ru ранее писал о том, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 135 тысяч призывников освобождаются от армии из-за проблем с нарушением питания.

В четверг, 24 января, Минобороны распространило пресс-релиз, в котором заявило, что число освобожденных от армии из-за проблем с нарушением питания — почти 13 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«Это всего около 6% от общего числа освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья с различными диагнозами. Данный показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении долгих лет. Он в принципе не может являться критичным для выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу», — сказано в пресс-релизе ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что количество освобожденных от призыва не влияет «а задание на призыв граждан на военную службу».