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Новости дня

24 января, четверг

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[14:32]Число освобожденных от армии из-за ожирения оказалось в 10 раз меньше
[14:05]Диетолог рассказала о пользе умеренного потребления мороженого
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[13:13]За время восстановления от травмы Ротенберг заработает больше 0,5 млн евро
[13:11]Сергей Лазарев показал подросшего сына
[13:10]Пугачеву заподозрили в намерении петь под "фанеру" на концерте
[12:41]Зарплату учителей предложили приравнять к двум прожиточным минимумам
[12:32]Януковича признали виновным в госизмене и пособничестве войне
[12:13]Более 20 оленеводов на Камчатке около шести лет не получают зарплату
[12:07]Госсекретарь США рассказал об отношениях с новым лидером Венесуэлы
[12:02]Мэра Нефтеюганска могли задержать из-за махинаций с землей
[11:30]Трамп решил не выступать с ежегодным обращением к нации из-за "шатдауна"
[11:23]В Думе предложили подарить студентам чай и билеты в кино 25 января
[11:10]Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с начала декабря
[10:53]Росстат отметил сокращение численности населения РФ впервые за десять лет
[10:48]РФ за свой счет лечит моряков с загоревшихся танкеров в Черном море
[10:45]Полиция выясняет мотивы застрелившего 5 человек в банке Флориды
[10:27]ГД рассматрит законы о штрафах за критику власти после одобрения кабмином
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[10:08]МВД выясняет обстоятельства пропажи старинной иконы из музея в Москве
[10:03]Синоптики предупредили о заносах из-за самого сильного снегопада в Москве
[09:57]Окна квартиры выбило при взрыве в доме на северо-востоке Москвы
[09:52]В администрации Нефтеюганска проходят обыски из-за превышения полномочий
[09:26]Кадыров прояснил ситуацию со списанием Чечне долга за газ
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[08:13]СК проверит новость о травле семьи с ребенком-инвалидом в Москве
[07:44]Трое мужчин обвинили режиссера "Богемской рапсодии" в насилии
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[07:31]40% россиян не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса
[07:19]Морозный и сухой день пообещали синоптики москвичам 24 января
[07:17]Ушедший в отставку мэр Читы заручился поддержкой губернатора

23 января, среда

[17:51]Спортсмены из РФ потребовали от юриста Ричарда Макларена $4,5 млн
[17:11]Джека Николсона поймали за поеданием фастфуда на баскетбольном матче
[17:08]Неудавшегося угонщика самолета "Аэрофлота" арестовали на 2 месяца
[16:48]Секс-лекция "авторитетов" в Приморье оказалась детской ссорой
[16:23]Вдова Николая Караченцова рассказала о будущем памятнике артисту
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Число освобожденных от армии из-за ожирения оказалось в 10 раз меньше

Общество

В Минобороны опровергли сведения о том, что 135 тысяч призывников освобождаются от армии из-за ожирения.

Sobesednik.ru ранее писал о том, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, около 135 тысяч призывников освобождаются от армии из-за проблем с нарушением питания.

В четверг, 24 января, Минобороны распространило пресс-релиз, в котором заявило, что число освобожденных от армии из-за проблем с нарушением питания — почти 13 тысяч человек, передает «Интерфакс».

«Это всего около 6% от общего числа освобожденных от призыва на военную службу по состоянию здоровья с различными диагнозами. Данный показатель не превышает средние статистические данные по заболеваемости на протяжении долгих лет. Он в принципе не может являться критичным для выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу», — сказано в пресс-релизе ведомства.

В Минобороны также подчеркнули, что количество освобожденных от призыва не влияет «а задание на призыв граждан на военную службу».

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Число освобожденных от армии из-за ожирения оказалось в 10 раз меньше

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Вот бы все 450 обладателей мандатов вдруг перестали ходить на работу – тогда экономия наверняка вышла бы знатной! И ни одного ухудшающего жизнь россиян закона точно не было бы принято

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обозреватель

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Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи


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