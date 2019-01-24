Более 20 оленеводов на Камчатке около шести лет не получают зарплату

Два десятка оленеводов на Камчатке написали заявление об увольнении из-за долгов по зарплате в 17 млн рублей.

Как передает ОТР, объявившие о массовом увольнении оленеводы являются работниками сельскохозяйственной артели «Дружба» на Камчатке, хозяин которой в настоящее время находится под следствием и не выходит со своими сотрудниками на связь.

Отмечается, что работники артели пожаловались на отсутствие выплат по зарплате вот уже в течение шести лет. Согласно информации ресурса, общий долг организации перед оленеводами составил 17 миллионов рублей.

При этом представитель самого предприятия заявил, что никакой задолженности нет, а оленеводы ежемесячно получают аванс мясом.