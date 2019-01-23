В Приморье проверят школу, где "бандиты" прочитали детям лекцию против геев

Экс-директор школы в селе Первомайское в Приморье пригласил криминальных авторитетов для чтения лекции перед детьми.

Как передает агентство PrimaMedia, об инциденте, произошедшем в одной из школ в Михайловском районе Приморского края, рассказали сами родители учеников, посетивших лекцию криминальных авторитетов.

Уточняется, что подобное мероприятие для мальчиков села Первомайское организовал бывший директор учебного заведения и глава администрации сельского поселения. Для беседы с учениками 5-7 класса на тему половых предпочтений в образовательное учреждение, со слов одного из родителей, были приглашены «местные бандиты» и «смотрящий за селом».

По словам родителей учеников, мальчикам в грубой форме объяснили, «что делать в жизни и не делать» и «что с ними будет на зоне», если они будут иметь интимные отношения друг с другом. При этом присутствующие при происходящем директор школы и учителя призвали детей равняться на выступающих.

Ресурс подчеркивает, что в настоящее время по данному факту в школе организована проверка. Директор учебного заведения в разговоре с журналистами подтвердил, что описанная недовольными родителями лекция действительно проводилась.