В крови угнавшего самолет из Сургута мужчины не нашли следов спиртного

Следственный комитет предъявил обвинение в угоне воздушного судна 41-летнему жителю Сургута Павлу Шаповалову.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пассажиры, летевшие рейсом Сургут — Москва, который был захвачен дебоширом, потребовавшим направить самолет в Афганистан, прибыли в столицу резервным бортом.

Как сообщается на сайте СКР, в настоящее время 41-летнему жителю Сургута Павлу Шаповалову предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови Шаповалова не было алкоголя, наркотических или психотропных веществ. В связи с этим обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Уточняется, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.