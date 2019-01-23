Секс-лекция "авторитетов" в Приморье оказалась детской ссорой

И. о. главы Михайловского района Приморья прокомментировал новость о лекции «криминальных авторитетов» в школе.

Как ранее писал Sobesednik.ru со ссылкой на PrimaMedia, родители школьников в селе Первомайское Михайловского района Приморского края сообщили, что «местные бандиты» и «смотрящий за селом» прочитали ученикам 5-7 класса лекцию о половых отношениях. Детям якобы в грубой форме объяснили, «что с ними будет на зоне» за однополый секс. Историю об этой секс-лекции выложили на портале Pikabu. По данным журналистов, лекцию организовал экс-директор школы и глава администрации сельского поселения Александр Ухаботин.

Петр Зубок рассказал радиостанции «Говорит Москва», что никакой лекции «криминальных авторитетов» не было. По его словам, во время родительского собрания между двумя мальчиками возникла словесная перепалка. «Один ребенок сказал другому, что я тебя изнасилую, например. Знаете, как дети друг с другом общаются? Пришли возмущенные родители, что дети оскорбляют друг друга. Один из родителей нецензурно выразился, директор ему сделала замечание. А в СМИ раздули неизвестно что», – сообщил и. о. главы Михайловского района.

Зубок удивился, почему жителей села Первомайское назвали «криминальными авторитетами». С его слов, ни у кого из них нет тюремного прошлого. «Авторитет, как сегодня участковый сказал, здесь один — это я, участковый. И "смотрящий" — это я, участковый», — рассказал чиновник.