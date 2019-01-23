Пять стран профинансируют преследование виновных в крушении MH17

Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Бельгия и Украина подписали меморандум о преследовании виновных в крушении MH17.

Как сообщается на сайте правительства Нидерландов, группа из пяти стран объявила о преследовании лиц, виновных в крушении пассажирского лайнера Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом. Отмечается, что пока в список государств, подписавших соответствующий меморандум, входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Бельгия и Украина.

Страны-участницы будут финансировать научные и другие исследования, связанные с обвинением подозреваемых в причастности к гибели самолета. Часть денег будет направлена на то, чтобы сделать судопроизводство максимально доступным для всех родственников погибших. При этом судебные расходы будут оплачиваться из бюджета Нидерландов.

«Характер, размер и условия взносов будут устанавливаться в двусторонних соглашениях, которые будут заключаться отдельно между Нидерландами и каждой страной, делающей вклад», — отмечается в документе.

Напомним, в прошлом году международная следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения малазийского Boeing 777, определила принадлежность сбившего MH17 «Бука» Минобороны России. В Кремле данные обвинения категорически отвергли, однако глава МИД Нидерландов Стеф Блок, ссылаясь на результаты расследования, потребовал от РФ выплаты компенсации за крушение лайнера.