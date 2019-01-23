Неудавшегося угонщика самолета "Аэрофлота" арестовали на 2 месяца

Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угнать самолет «Аэрофлота».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в крови 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова не обнаружили алкоголя, наркотических или психотропных веществ. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

«Интерфакс» сообщает, что Шаповалова арестовали на два месяца по ходатайству следствия. Его защита намерена обжаловать решение суда. Обвиняемый не признал свою вину и не смог объяснить причину своего поступка в самолете. По данным «РИА Новости», на суде мужчина заявил, что он причастен к терактам 11 сентября в США.

Напомним, 22 января Шаповалов, находясь на борту летевшего из Сургута в Москву самолета, потребовал развернуть лайнер и отправиться в Афганистан. Самолет «Аэрофлота» приземлился в Ханты-Мансийске, где мужчину задержали.

Старший бортпроводник Ева Крайчек рассказала, что во время инцидента Шаповалов вел себя адекватно: «Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно».

Павел Шаповалов ранее был судим за порчу имущества. Когда на допросе его спросили, зачем ему понадобилось лететь в Афганистан, он ответил: «Это не все так просто, как кажется с первого раза. Если честно, я не собирался туда лететь».