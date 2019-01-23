Братья Ротенберги лишились своих самолетов из-за санкций

Бизнесменам Борису и Аркадию Ротенбергам пришлось продать свои бизнес-джеты Bombardier Global из-за санкций.

Forbes сообщает, что Борис Ротенберг продал самолет Bombardier Global 5000, стоимость которого оценивается в 25 миллионов долларов, а его брат Аркадий избавился от Bombardier Global 300 за 15 миллионов долларов. По версии издания, бортовые номера бизнес-джетов совпадали с инициалами бизнесменов – ARRH и BRRB.

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что для покупки самолета бизнесмен взял кредит в банке Credit Suisse. Лайнер записали на кипрскую компанию Damstone Limited. «После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику», – рассказал собеседник издания.

Напомним, братья Ротенберги попали под санкции из-за близости к российскому президенту Владимиру Путину. Это случилось после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

Ротенберги стали не единственными российскими предпринимателями, которым пришлось избавиться от личных самолетов из-за санкций. Так, например, владелец UC Rusal Олег Дерипаска продал три своих самолета Gulfstream G550, а глава Volga Group Геннадий Тимченко не смог пользоваться своим Gulfstream G650, поскольку американская компания перестала отправлять в РФ запчасти.