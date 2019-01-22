Жителю Новосибирска дали 1,5 года за экстремистские посты в Сети

Житель новосибирского Академгородка Алексей Бахтин получил 1,5 года колонии общего режима за посты во «ВКонтакте».

«Медуза» сообщает, что Бахтина признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет. По версии следствия, он опубликовал в своих интернет-сообществах посты, в которых «публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку (представителей Кавказа и Средней Азии)».

Алексея Бахтина также обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды, но эти обвинения сняли после декриминализации статьи.

Мужчину отправили в колонию на 1,5 года и запретили ему в течение двух лет администрировать интернет-сообщества.

В 2013 и 2018 годах Бахтина судили за нападение на жителей Таджикистана и Киргизии.