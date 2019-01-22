В центре внимания
фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look
Спровоцирует ли защита Курил новый "крымнаш"
Мединский больше не обманутый дольщик
Как из трудового стажа при расчете пенсии "выпадают" целые годы

Новости дня

22 января, вторник

[12:56]Цены на пшено в РФ выросли рекордными темпами за неделю
[12:37]11 противников передачи Курильских островов Японии задержали в Москве
[12:22]Сотрясение мозга получил избитый охранником подросток в Москве
[12:20]Жителю Новосибирска дали 1,5 года за экстремистские посты в Сети
[11:44]РФ оказалась на последнем месте по уровню доверия бизнесу и СМИ
[11:12]СМИ сообщили о драке Виторгана и Богомолова из-за Собчак
[10:47]Здание арбитражного суда в Питере горит на площали 20 кв. м
[10:44]ЦБ предотвратил банкротство Московского индустриального банка
[10:34]В Госдуме предлагают разрешить охотиться на животных в вольерах
[10:21]Члены Московской Хельсинкской группы избрали новое руководство
[09:55]Дело завели на главврача больницы Кузнецка из-за самодельных коек
[09:26]Взорвавшие отделение банка в Новосибирске не взяли в деньги
[09:21]Московский блогер показал, как приготовить обед на двоих за 9 рублей
[07:42]Пропавших после пожара на суднах в Черном море будет искать вертолет
[07:34]Рейс Иркутск — Пхукет с 427 пассажирами прекратил взлет из-за неполадок
[07:25]Синоптики обещают москвичам -11 градусов и отсутствие осадков 22 января

21 января, понедельник

[17:53]ЦОДД призвал водителей держать дистанцию на дорогах из-за метели
[17:30]РАН обсудит понятие "почетный профессор" перед присвоением его патриарху
[16:54]Глава Магнитогорска рассказал, откуда приходили анонимки о взрывах
[16:44]Елизавета Боярская сыграет на сцене Марину Цветаеву
[16:16]Орловская участковая, допустившая гибель человека, предстанет перед судом
[16:13]15 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада
[16:05]Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на стройке в Москве
[15:55]Производители продуктов выскажут Козаку недовольство действиями ритейлеров
[15:30]Чиновницу в Приамурье приговорили к 5 годам и штрафу в 800 тысяч за взятку ниже МРОТ
[15:30]Активисты отправили в Госдуму посылки с мусором из-за проблем со его вывозом
[15:20]Пугачева выглядит моложе Галкина, считают поклонники
[15:06]Пензенский губернатор обязал чиновников выяснять причины абортов
[14:42]Песков назвал сложным вопрос о списании долгов регионов за газ
[14:19]Чубайс назвал популизмом реакцию Захаровой на его заявление о "бедной России"
[14:15]Трое погибли и двое пострадали при падении БТР в ущелье в Абхазии
[13:45]Коллектор в Москве угрожал школе, где учится ребенок должника
[13:20]Кальянщика Дориана ищут после пропажи PlayStation и ₽41 тысячи из бара в Москве
[13:16]Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
[13:15]Водителям запретят получать госномер другого региона
[12:41]В Совфеде прокомментировали пересмотр новогодних каникул
[12:34]Футбольный агент Сафонов посоветовал Дзюбе перейти в клуб АПЛ
[12:13]Израиль связался с РФ во время обстрела военных объектов в Сирии
[11:59]У пяти активистов "Открытой России" проводят обыски
[11:30]На страдающего тяжелой болезнью Губина врачи "махнули рукой"


Фото: Global Look Press
Расходы – под контроль: как научиться экономить в магазине
"Суши" из сала
Сало: как правильно выбрать и сколько можно съесть без вреда для здоровья
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Анна Макарова // фото: архив редакции
Фитнес-эксперт – о том, как предотвратить и быстро победить похмелье
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Филипп Киркоров с Николаем Басковым в новогоднем эфире
Новогодние телешоу – 2019: взлеты и провалы
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
Никита Джигурда и Марина Анисина (2014 год) // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press; Дональд Трамп // фото: Martin Simon / CNP / AdMedia / Global Look Press
От Трампа до Джигурды: главные секс-скандалы 2018 года

Жителю Новосибирска дали 1,5 года за экстремистские посты в Сети

Общество

Житель новосибирского Академгородка Алексей Бахтин получил 1,5 года колонии общего режима за посты во «ВКонтакте».

«Медуза» сообщает, что Бахтина признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет. По версии следствия, он опубликовал в своих интернет-сообществах посты, в которых «публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении лиц, выделенных по национальному признаку (представителей Кавказа и Средней Азии)». 

Алексея Бахтина также обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды, но эти обвинения сняли после декриминализации статьи

Мужчину отправили в колонию на 1,5 года и запретили ему в течение двух лет администрировать интернет-сообщества. 

В 2013 и 2018 годах Бахтина судили за нападение на жителей Таджикистана и Киргизии. 

 

поделиться:

Общество

Жителю Новосибирска дали 1,5 года за экстремистские посты в Сети

Читать далее >

Общество

РФ оказалась на последнем месте по уровню доверия бизнесу и СМИ

Читать далее >
// фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press

Общество

Государство против... Юридический обзор

Читать далее >
Политика
Южные Курилы: отдать нельзя продать?
Сенаторы Совфеда предложили штрафовать за неправильное указание границ РФ
Около трех человек задержаны на митинге против передачи Курил Японии в ЦАО
На Урале депутат заплатит тысячу рублей за то, что назвала коллегу "тупорылым"
Общество
Государство против... Юридический обзор
Жителю Новосибирска дали 1,5 года за экстремистские посты в Сети
РФ оказалась на последнем месте по уровню доверия бизнесу и СМИ
В Госдуме предлагают разрешить охотиться на животных в вольерах
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Постиндустриальность у нас своеобразная: в мировом разделении труда мы производим главным образом риски, опасения и разнообразные способы коррупции, то есть в буквальном переводе – порчи

Avatar

Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


Культура и ТВ
Тайная жизнь журналистов
Красовского вызвали на допрос к следователю по экономическим делам
YouTube удалил "Праздник" Красовского за нарушение правил видеохостинга
Рукописи и архивные фото Егора Летова выставят на торги за ₽350 тысяч
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце: Все конфликты в семье из-за недосказанности!
СМИ сообщили о драке Виторгана и Богомолова из-за Собчак
София Ротару закрыла свой отель в Крыму от посетителей
Перед премьерой Светлана Лобода оправилась и исцелила Любовь Успенскую

Здоровье
Стало известно, сколько нужно находиться под наблюдением после обморока
Минутные пробежки по лестнице защитят от инфарктов и инсультов
ВИЧ-инфицированные в Питере не могут получить лекарства в поликлиниках
Ученые смогут повышать уровень "хорошего" холестерина
Туризм
Гоа на закате
Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Италии за день до 42-летия
Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса
Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны
Авто
Агрегаторы всея такси. Можно ли работать без "Яндекса" или Gett?
Водителям запретят получать госномер другого региона
ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января
Регуляторная гильотина и авто-СМП: правительство делает проще
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
"Военные во втором поколении" смогут покупать жилье без программы НИС
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Строительство Ленинградской АЭС // фото: архив редакции
Атомные друзья Сердюкова. Сколько тратит Росатом и сколько зарабатывает его руководство
Фото: архив редакции
"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу
Наиль Адельшинов
Правдоруб в белом халате
Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Сергей Шнуров // фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Сколько стоили выступления звезд на новогодних корпоративах – 2019
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
М. Найт Шьямалан // фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
М. Найт Шьямалан:
Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Николай Ларин // стоп-кадр / YouTube
Николай Ларин:
Даже в случае выхода РПЛ не откажемся от нашей философии
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
Валерия // фото: Global Look Press
Валерия:
Мои несыгранные роли достанутся дочери


Отель Villa Sofia // фото: Нина Новах
София Ротару закрыла свой отель в Крыму от посетителей
Агата Муцениеце и Павел Прилучный // фото: Global Look Press
Агата Муцениеце: Все конфликты в семье из-за недосказанности!
фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой
Фото: Global Look Press
Сергей Соседов: Киркоров на Евровидении не нужен!
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина умоляет друзей не ходить на ток-шоу о ней

// фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Скромное обаяние депутатской пенсии
В Екатеринбурге
Русская Баба-яга чуть не украла Рождество у англичан
Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."
Как финансовой грамотности населения страны помешали русские сказки
Рэпер Тимати // Фото: Global Look Press
На чужих ошибках. Кого и чему учат в российских рэп-школах
Дмитрий Ровенский со своим трактором // фото: личный архив
Под Воронежем бизнесмен чистит дороги в своем селе на личном тракторе