В Госдуме предлагают разрешить охотиться на животных в вольерах

Комитет по природным ресурсам Госдумы в течение месяца подготовит законопроект, легализирующий охоту в вольерах.

Об этом «Коммерсанту» рассказал член комитета, депутат Максим Щаблыкин. По его словам, депутатам нужно утвердить размер вольера для охоты и установить лимит для охотников. В Совете Федерации инициативу поддержали: по мнению сенатора Владимира Лебедева, охота в вольерах увеличит доступ охотников к природным ресурсам и снизит нагрузку на дикие угодья.

Зоозащитники выступают против законопроекта. Руководитель «Альянса защитников животных» Юрий Корецких в разговоре с изданием подчеркнул, что охота — это добыча животных в диких условиях, а охота в вольере представляет собой развлечение, которое «депутаты хотят узаконить для своего удовлетворения».