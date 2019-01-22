Ушедшую три месяца назад из дома школьницу передали в УМВД

В ночь на вторник, 22 января, полиция нашла несовершеннолетнюю, ушедшую из дома три месяца назад.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что школьницу остановили в ночь на вторник сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Клинская для проверки документов.

«Как выяснилось, 16-летняя Полина, проживающая на Новокуркинском шоссе и учащаяся в девятом классе столичной школы, с 21 октября 2018 года находится в федеральном розыске как ушедшая из дома», — рассказал источник.

Отмечается, что после того, как девочка все объяснила сотрудникам полиции, ее передали в УМВД по Красногорску.