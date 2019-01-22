Счетная палата раскритиковала систему защиты российских лесов

Счетная палата назвала малоэффективной систему защиты российских лесов.

ОТР сообщает со ссылкой на ведомство, что с 2015 по 2018 годы власти потратили 35,8 миллиарда рублей на мероприятия по защите лесов, а также на оценку и учет лесных ресурсов. Несмотря на эти траты, территория страны, покрытая лесами, сократилась на 1,1 миллиона гектаров, общий запас древесины упал на 0,2 миллиарда кубометров, а площадь погибших и поврежденных лесов увеличилась почти в три раза. Уничтожение леса, как отметили в Счетной палате, связано по большей части с пожарами, воздействием вредных организмов и болезнями леса.

«Вместе с тем отмечается несвоевременность и недостаточность проводимых мероприятий по защите лесов. В результате это приводит не только к массовой гибели деревьев, но и к дополнительным затратам на ликвидацию последствий различных чрезвычайных ситуаций, которые можно было предотвратить», – сообщили в ведомстве.

По данным Счетной палаты, уполномоченные органы исполнительной власти фактически не используют автоматизированную информационную систему «Государственный лесной реестр», на создание и сопровождение которой потратили из бюджета 185 миллионов рублей.