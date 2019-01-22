РФ оказалась на последнем месте по уровню доверия бизнесу и СМИ

РФ оказалась на последнем месте в рейтинге доверия бизнесу, СМИ и общественным организациям.

Исследовательская компания Edelman опросила 33 тысячи человек из 28 стран мира. У них спросили, как они относятся к общественным институтам и власти.

Как указано на сайте компании, всего лишь 29% россиян доверяют общественным институтам, 23% – общественным организациям, 34% – бизнесу и журналистам.

Вместе с тем по уровню доверия к власти РФ опередила такие, например, страны, как Мексика, Франция и Бразилия. Властям доверяют 34% граждан страны. В прошлом году эта цифра была выше на 10 процентных пункта.

Авторы исследования отметили, что в целом жители разных стран стали больше доверять всем институтам.

Ранее «Левада-Центр» установил, что доверие россиян к президенту Владимиру Путину снизилось до 58% и вернулось к так называемому «докрымскому» уровню.