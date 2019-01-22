Дело завели на главврача больницы Кузнецка из-за самодельных коек

Административное дело завели на главврача больницы в Кузнецке, где пациенты лежали на койках из досок и стульев.

15 января Sobesednik.ru писал, что в соцсети опубликовали фотографии самодельных кроватей, которые сделали из досок и стульев в Кузнецкой межрайонной больнице в Пензенской области. Как объяснило руководство клиники, мебель пришлось срочно сооружать из-за большого числа госпитализированных. В период с 9 по 13 января в медучреждение доставили 61 человека.

21 января в пресс-службе прокуратуры Пензенской области сообщили ТАСС, что в отношении главврача больницы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.

Ранее минздрав Пензенской области назвал недопустимой ситуацию, при которой пациентов больницы кладут на стройматериалы. Губернатор Иван Белозерцев пообещал закупить резервные койки во все больницы области.