Члены Московской Хельсинкской группы избрали новое руководство

Члены Московской Хельсинкской группы (МХГ) избрали сопредседателей на общем собрании 21 января.

Сопредседателями правозащитной организации стали учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин, экс-депутат Госдумы и член «Яблока» Валерий Борщев, а также Дмитрий Макаров, который был одним из инициаторов и членом Совета Международной гражданской инициативы по ОБСЕ.

«Члены организации подтвердили свою готовность продолжать ту линию работы и те традиции, которые были заложены Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой и их соратниками еще в 1976 году при создании МХГ», – приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения организации.

В документе также говорится о том, что правозащитники готовы содействовать развитию правозащитного движения в России и на постсоветском пространстве, а также реагировать на общественно значимые события и проблемы, связанные с нарушением политических, гражданских и социальных прав человека. Кроме того, для решения этих проблем члены МХГ намерены выстраивать отношения с государственными правозащитными институтами.

Напомним, глава МХГ Людмила Алексеева скончалась 8 декабря прошлого года на 92 году жизни.