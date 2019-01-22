Блогеров арестовали на 10 суток за перекрытый Новый Арбат

Мосгорсуд признал законным административный арест на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат во время съемок клипа.

17 января Sobesednik.ru писал, что блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы на Новом Арбате ради съемок клипа. За молодыми людьми, которые шли по дороге, двигались три автомобиля Mercedes и Porshe, мешавшие другим участникам движения.

«Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы представителей Манукяна и Лазарьянц – без удовлетворения», – сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Пресненский районный суд Москвы признал блогеров виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В октябре прошлого года Sobesednik.ru писал, что певица Yaxana (Оксана Яковлева), которая замужем за депутатом подмосковного города Щелково, частично перекрыла МКАД для съемок своего клипа. Девушка отделалась штрафом в размере 20 тысяч рублей.