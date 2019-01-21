В Совфеде прокомментировали пересмотр новогодних каникул

Глава комитета по социальной политики Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал пересмотр новогодних каникул.

В интервью с «Российской газетой» Рязанский рассказал, что предложения о пересмотре длительности новогодних каникул поступали не раз, однако ни одно из них пока не было принято.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни, — сказал Рязанский. — Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует».

Сенатор предположил, что отдельные трудовые коллективы смогут сами устанавливать режим работы в праздники. В качестве примера Рязанский привел крупные торговые сети, которые закрывают магазины только 1–2 января.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», — подчеркнул Рязанский.