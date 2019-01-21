У пяти активистов "Открытой России" проводят обыски

Утром в понедельник, 21 января, полиция пришла с обыском к активистам «Открытой России» в Ростове-на-Дону и Казани.

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал «Правозащита Открытки», обыски связаны с уголовным делом по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России "нежелательной"»), которое было возбуждено против активистки движения Анастасии Шевченко.

В Казани правоохранительные органы обыскивают квартиру члена федерального совета «Открытой России» Эльзы Нисанбековой. В Ростове-на-Дону, по данным «ОВД-Инфо», обыски проходят у активистов Антона Приходько, Ольги и Ирины Зининых и Елены Меньшениной.