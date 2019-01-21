Синоптики обещают укрепление морозов жителям Москвы и области 21 января

Жителей столичного региона предупредили о незначительных осадках и дальнейшем понижении температуры.

Как сообщает портал «Метеоновости», характер погоды в Москве и Подмосковье определит циклон, в тыловой части которого будет находиться столичный регион в предстоящий понедельник.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -12..-7 градуса», — сказано в сообщении синоптиков.

Специалисты отмечают, что почти все климатические показатели будут близки к норме, что делает погоду в столичном регионе комфортной не только для большинства, но и для метеозависимых людей.