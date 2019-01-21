РАН обсудит понятие "почетный профессор" перед присвоением его патриарху

РАН перенес голосование о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук (РАН).

Как сообщили в пресс-службе академии наук «Интерфаксу», голосование о присвоении звания патриарху перенесено. Перед голосованием в РАН намерены определиться со статусом и процедурой присвоения этих званий.

«Положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения. Если будет принято такое решение, то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения», — приводит агентство слова вице-президента РАН Юрия Балеги.

В связи с этим голосование о присвоении звания было перенесено.