Производители продуктов выскажут Козаку недовольство действиями ритейлеров

Производители продуктов заявили о недовольстве практикой перепродажи ритейлерами товаров небольшим магазинам со скидками.

Как сообщает «Коммерсант», главы «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции подписали соответствующее обращение к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Крупнейшие игроки рынка недовольны тем, что торговые сети перепродают купленные у производителей продукты по большим скидкам небольшим магазинам.

Производители негодуют, что сети, получая скидки до 50% за поставку продукции, вместо реализации товаров своим покупателям сбывают его мелким оптом в небольшие магазины, увеличивая свою долю на рынке. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков назвал такую практику «недобросовестной».

Представитель Дмитрия Козака подтвердил информацию о получении обращения производителей продуктов. Вопрос об организации встречи прорабатывается, однако точная ее дата неизвестна.